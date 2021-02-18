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Минтруд заявил о стабилизации ситуации на рынке труда
Фото: pixabay.com

Минтруд заявил о стабилизации ситуации на рынке труда

Кирилл Николаев

Общество

Ситуация на рынке труда в России устойчиво стабилизируется. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

По ее словам, Минтруд ожидает дальнейшего снижения уровня безработицы. Значительную роль в уменьшении безработицы в стране сыграли уже принятые меры поддержки занятости.

Мухтиярова отметила, что в 2021 году меры поддержки занятости дополнятся новым инструментом, а именно субсидированием найма. Благодаря этому будут трудоустроены 220 тысяч граждан, которые потеряли работу в 2020 году, сообщает РИА Новости.

Ранее Росстат заявил о снижении безработицы в январе 2021 года.

Читайте также: Минтруд назвал число официально зарегистрированных безработных в России

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