СМИ сообщили, когда Шарм-эш-Шейх и Хургада рассчитывают принимать рейсы из РФ

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Курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада рассчитывают в марте принимать прямые рейсы из России. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает Reuters cо ссылкой на главу Управления гражданской авиации Египта Ашрафа Нувейра.

По его словам, российская авиакомпания Nordwind Airlines подала запрос на начало полетов в оба египетских города с 28 марта. Россия пока не подтвердила эту информацию.

Напомним, Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы.

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