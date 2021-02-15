Россия возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

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Россия с понедельника, 15 февраля, возобновила регулярное авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Соответствующее решение было сообщено российским правительством 3 февраля.

Авиакомпании стран получили возможность совершать по два рейса в неделю по маршруту Москва — Баку и по четыре по маршруту Москва — Ереван. Компания «Аэрофлот» на прошлой неделе сообщила, что планирует выполнять четыре рейса в неделю в Ереван с 15 февраля и два рейса в неделю в Баку с 17 февраля.

В настоящее время въезд для туристов в Армению открыт, нужен ПЦР тест на коронавирус, сданный не ранее, чем за 72 часа до прибытия.

Азербайджанская авиакомпания Azal сообщила, что планирует начать выполнять рейсы в Москву с 17 февраля. При этом на данный момент въезд для туристов в страну закрыт. Въехать могут только дипломаты, иностранцы, чьи родственники имеют гражданство Азербайджана, иностранцы, которые имеют разрешение на работу в стране или вид на жительство, а также студенты.

Ранее стало известно, что Россия с понедельника, 8 февраля, возобновила на взаимной основе регулярное авиасообщение с Грецией и Сингапуром, которое было прервано на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы.

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