Россия и Египет договорились о запуске чартеров на курорты

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия и Египет договорились о возобновлении чартерного авиасообщения между российскими городами и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в Министерстве гражданской авиации Египта.

По предварительной информации, чартерное авиасообщение между странами возобновится в марте. Точной даты пока нет.

Официального подтверждения этой информации с российской стороны пока не поступало, сообщает ТАСС.

Напомним, Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы.

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