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Проезд транспорта по Крымскому мосту частично возобновили после снегопада
Фото: Официальный сайт проекта «Крымский мост»

Проезд транспорта по Крымскому мосту частично возобновили после снегопада

Анастасия Волоснова

Транспорт

Проезд автомобилей по Крымскому мосту частично восстановили после перекрытия из-за сильного снегопада. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Уточняется, что движение открыли по мосту в сторону Кубани. Однако проезд в сторону полуострова осложнен на один километр, добавили в пресс-службе.

— Движение автомобилей в направлении Керчь — Краснодар частично восстановлено, замедлено. В направлении Краснодар — Керчь образовался затор длиной около одного километра при участии более 200 автомобилей. Из них 56 — грузовые, 128 — легковые, 8 — автобусы, — рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, коммунальные службы приступили к очищению дороги от последствий снегопада. К уборке привлекли 78 человек и 38 единиц техники, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о перекрытии моста из-за плохой видимости во время метели. Движение по мосту ограничили впервые со дня его открытия.

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