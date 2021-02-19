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Музей Победы закупит шесть эскалаторов для главного здания
Фото: пресс-служба Музея Победы

Музей Победы закупит шесть эскалаторов для главного здания

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3Карта всех событий

В Москве Музей Победы объявил тендер на закупку шести эскалаторов для главного здания, начальная цена контракта составляет в 64,9 миллиона рублей. Это следует из данных портала госзакупок.

Согласно контракту, не позднее 15 ноября 2021 года в главном здании музея должны быть установлены шесть эскалаторов. Специалисты должны смонтировать конструкции и осуществить пусконаладку. При этом все виды работ должны осуществляться с соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 16 марта, итоги будут подведены после 23 марта, сообщает РИА Новости.

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