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День поисковиков пройдет в московском Музее Победы
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

День поисковиков пройдет в московском Музее Победы

Татьяна Плотникова

Культура
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы в четверг, 18 февраля, проведет День поисковиков. На Поклонной горе в торжественной обстановке будут награждены лучшие участники поисковых отрядов.

В рамках акции «Дорога домой» родственникам будут переданы останки погибшего воина, найденные во время последней экспедиции в Смоленской области. Уроженец Томской области, красноармеец Илья Ситников считался пропавшим без вести. Останки воина с почестями захоронят в Томске, а его биография станет частью всенародного исторического проекта «Лица Победы».

В мероприятии примут участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы РФ, представители РВИО, родственники погибшего воина Ильи Ситникова, участники поисковых отрядов, священнослужители.

Среди гостей — руководитель Смоленского регионального отделения «Поискового движения России», сенатор Нина Куликовских, по инициативе которой организовано мероприятие.

Ранее сообщалось, что Музей Победы проведет онлайн-мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества.

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