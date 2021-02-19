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Названа дата открытия музея «Московский дом Достоевского»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Названа дата открытия музея «Московский дом Достоевского»

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Достоевского, 2 Карта всех событий

Обновленную экспозицию музея «Московский дом Достоевского» в бывшем здании Мариинской больницы откроют 11 ноября 2021 года. Об этом сообщил заведующий отделом «Музей-квартира Ф. М. Достоевского» Музея истории российской литературы имени Даля Павел Фокин.

По его словам, теперь экспозиция будет расположена на трех этажах дома. Площадь нового музея составит около тысячи квадратных метров. В нем появится выставка, посвященная романам Достоевского, а также раздел о восприятии творчества писателя следующими поколениями писателей, художников и режиссеров, сообщает РИА Новости.

Федор Михайлович Достоевский родился 11 ноября 1821 года в Москве. Он написал такие знаменитые романы, как «Братья Карамазовы», «Бесы», «Игрок», «Идиот» и другие. В память о писателе в столице открыли музей-квартиру. Также музеи Достоевского работают в Санкт-Петербурге, Старой Руссе, Новокузнецке, Омске и других городах.

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