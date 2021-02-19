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Названы три знака зодиака со склонностями к тирании и манипуляциям
Фото: pexels.com

Названы три знака зодиака со склонностями к тирании и манипуляциям

Юлия Курганова

Общество

Астрологи назвали три знака зодиака с темными сторонами личности. Они склонны к тирании и различным манипуляциям.

Так, по словам специалистов, Скорпионы являются манипуляторами. Зачастую их пороки, даже тщательно скрываемые, все же вырываются наружу и обнаруживаются окружающими. Эти люди готовы использовать других в своих целях. Манипулировать другими у представителей этого знака получается прекрасно. Также Скорпионы умеют притягивать к себе всеобщее внимание. Доверять им свои тайны опасно, так как они могут использовать это в своих целях.

Львы тоже ни перед чем не остановятся на пути к своей цели. Привыкшие получать от жизни все, они не любят проигрывать, поэтому готовы идти по головам. Часто Львы и сами страдают от затмевающих их амбиций, так как все свое время посвящают на их реализацию. Лучше не вставайте на пути беспринципных Львов.

Близнецы являются тиранами. Внешняя хрупкость и миловидность свойственна многим представителям этого знака. Они улыбчивы, вежливы и приветливы, любят посмеяться, побыть в хорошей компании, с радостью отвечают на симпатию окружающих. Но в душе они не так милы, часто Близнецы превращаются в жестоких и властных деспотов. У них есть свои жизненные правила, установить их они пытаются для всех, кто оказывается рядом. Непослушание и отклонение от планов Близнецов карается строго и беспощадно, передает Пятый канал.

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