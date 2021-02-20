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Названы московские районы, где жилье в 2021 году подорожает больше всего
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Названы московские районы, где жилье в 2021 году подорожает больше всего

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, Северный административный округ, район Западное Дегунино Карта всех событий

Жилье в столице в 2021 году может в среднем подорожать на 5-10 процентов, но в некоторых районах, таких как Восточное и Западное Дегунино, Северный, поселения Новомосковского округа, ожидается самое большое увеличение цен — до 15 процентов. Об этом сообщили эксперты по недвижимости.

По словам риелторов, рост цен в этом году продолжится, но он не будет таким же значительным, как в прошлом.

Так, управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая считает, что в среднем годовой прирост составит 5-10 процентов, но недвижимость в отдельных районах может вырасти в цене выше среднего уровня по Москве.

— Например, на севере в первом полугодии цены могут вырасти до 15 процентов, — сказала она.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов выделил районы Северный, Восточное и Западное Дегунино, где стоимость квадратного метра может к концу года подняться на 12-13 процентов. Он отметил, что рост цен в районах вдоль Дмитровского шоссе связан со строящимися станциями Люблинско-Дмитровской линии метро.

Руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов спрогнозировал рост цен в 11-12 процентов в Новомосковском округе новой Москвы. Это такие территории, как поселения Сосенское и Десеновское и поселок Московский. Он добавил, что сейчас многие люди переориентировались на загородный формат и стали стремиться к жизни в районах с чистым воздухом. Также важной составляющей ценообразования остается наличие московской прописки, развитой инфраструктуры и близости к МКАД, передает РИА Недвижимость.

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