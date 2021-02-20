Еще 2041 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За сутки от коронавируса в Москве вылечился 2041 пациент. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Таким образом, общее количество тех, кто вылечился от инфекции в городе, выросло до 882 808.

Фото: Оперштаб

В Москве за последние 24 часа выявили 1623 новых случая коронавирусной инфекции. В России за минувшие сутки было выявлено 12 953 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,2 процента не имели клинических проявлений болезни.

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