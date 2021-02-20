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В Москве за сутки выявили 1623 новых случая COVID-19
Фото: Пелагия Замятина / «Вечерняя Москва»

В Москве за сутки выявили 1623 новых случая COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

В столице за сутки выявили 1623 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Всего число выявленных случаев с начала пандемии выросло до 966 232.

В РФ за последние 24 часа выявили 12 953 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,2 процента не имели клинических проявлений болезни.

Ранее стало известно, когда в гражданский оборот поступит вакцина Центра имени Чумакова.

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