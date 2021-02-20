В Москве за сутки выявили 1623 новых случая COVID-19
В столице за сутки выявили 1623 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
Всего число выявленных случаев с начала пандемии выросло до 966 232.
В РФ за последние 24 часа выявили 12 953 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,2 процента не имели клинических проявлений болезни.
Ранее стало известно, когда в гражданский оборот поступит вакцина Центра имени Чумакова.
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