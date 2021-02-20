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Церемония прощания с Андреем Мягковым завершилась в столице
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Церемония прощания с Андреем Мягковым завершилась в столице

Юлия Ямпольская

Общество

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым завершилась в МХТ имени Чехова. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Проститься с актером пришли сотни человек. Около гроба, установленного на сцене, разложили траурные венки.

Артиста проводили в последний путь громкими аплодисментами.

На церемонию прощания с Мягковым пришли заслуженный артист России Игорь Золотовицкий, театральный режиссер Сергей Женовач, народный артист РФ Евгений Герасимов, народный артист РФ Авангард Леонтьев, актриса Ирина Апексимова, актриса Мария Брусникина, театральный режиссер Виктор Рыжаков и другие.

О смерти Андрея Мягкова стало известно 18 февраля. Актеру было 82 года. По предварительной информации, причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность. Похоронят актера на Троекуровском кладбище.

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церемония прощанияМоскваАндрей Мягков
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