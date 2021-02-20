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Володин посоветовал россиянам отдыхать внутри страны из-за угрозы заболевания COVID-19
Фото: duma.gov.ru / Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации

Володин посоветовал россиянам отдыхать внутри страны из-за угрозы заболевания COVID-19

Никита Абрамов

Общество

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин призвал жителей России отдыхать в пределах страны из-за сохраняющейся угрозы заболевания коронавирусной инфекцией.

Он отметил, что, по оценкам специалистов, минимальный уровень заболеваемости будет достигнут к августу–сентябрю. Также прогнозируется скачок заболеваемости осенью, так как многие отправятся отдыхать за границу.

— Приедут люди загорелые и зачастую больные — так же, как происходило в прошлом году. Потому что те страны, которые выбираются для отдыха, не всегда могут обеспечить безопасность в отношении ковида, — заявил Володин в эфире телеканала «Дума ТВ».

По этой причине, считает председатель Госдумы, лучше оставаться отдыхать внутри страны.

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