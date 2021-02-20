Володин посоветовал россиянам отдыхать внутри страны из-за угрозы заболевания COVID-19

Фото: duma.gov.ru / Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин призвал жителей России отдыхать в пределах страны из-за сохраняющейся угрозы заболевания коронавирусной инфекцией.

Он отметил, что, по оценкам специалистов, минимальный уровень заболеваемости будет достигнут к августу–сентябрю. Также прогнозируется скачок заболеваемости осенью, так как многие отправятся отдыхать за границу.

— Приедут люди загорелые и зачастую больные — так же, как происходило в прошлом году. Потому что те страны, которые выбираются для отдыха, не всегда могут обеспечить безопасность в отношении ковида, — заявил Володин в эфире телеканала «Дума ТВ».

По этой причине, считает председатель Госдумы, лучше оставаться отдыхать внутри страны.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «ЭпиВакКорона» должна быть эффективна против всех существующих штаммов COVID-19