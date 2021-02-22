Посольство РФ прокомментировало высылку экс-охранника нацистского концлагеря из США в Германию

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Россия приветствует решение американских властей выслать в Германию бывшего охранника нацистского концлагеря Нойенгамме. Такое заявление посольства РФ в США было опубликовано в понедельник, 22 февраля.

В дипмиссии позитивно оценили «действия США, направленные на поиск нацистских преступников», отметив, что «зверства гитлеровских палачей и их пособников не имеют срока давности».

В Twitter посольства также указано, что действия США имеют еще большее значение в 75-ю годовщину Нюрнбергского процесса.

We welcome the #US actions aimed at finding Nazi criminals. The decision on the Berger's case shows that the atrocities of Hitlerite executioners and their accomplices have no statute of limitaton. This is all the more important on 7⃣5⃣th anniversary of the #Nuremberg trials. pic.twitter.com/rFiUK6rGfm — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) February 22, 2021

По информации следствия, Бергер в годы Второй мировой войны являлся охранником концлагеря в Нижней Саксонии и был «активным участником одной из самых мрачных глав в истории человечества».

Бергер признает, что служил охранником концлагеря, но оправдывает себя тем, что лишь выполнял приказы начальства, подчеркивая, что в то время ему было всего 19 лет.

Напомним, власти Соединенных Штатов приняли решение о депортации Бергера еще в 2020 году, ссылаясь на то, что военные преступники не могут получить защиту в стране.

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