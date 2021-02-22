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Посольство РФ прокомментировало высылку экс-охранника нацистского концлагеря из США в Германию
Фото: flickr.com/Caribb

Посольство РФ прокомментировало высылку экс-охранника нацистского концлагеря из США в Германию

Татьяна Плотникова

В мире

Россия приветствует решение американских властей выслать в Германию бывшего охранника нацистского концлагеря Нойенгамме. Такое заявление посольства РФ в США было опубликовано в понедельник, 22 февраля.

В дипмиссии позитивно оценили «действия США, направленные на поиск нацистских преступников», отметив, что «зверства гитлеровских палачей и их пособников не имеют срока давности».

В Twitter посольства также указано, что действия США имеют еще большее значение в 75-ю годовщину Нюрнбергского процесса.

По информации следствия, Бергер в годы Второй мировой войны являлся охранником концлагеря в Нижней Саксонии и был «активным участником одной из самых мрачных глав в истории человечества».

Бергер признает, что служил охранником концлагеря, но оправдывает себя тем, что лишь выполнял приказы начальства, подчеркивая, что в то время ему было всего 19 лет.

Напомним, власти Соединенных Штатов приняли решение о депортации Бергера еще в 2020 году, ссылаясь на то, что военные преступники не могут получить защиту в стране.

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