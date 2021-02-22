Главархив Москвы уточнил, какие документы доступны для горожан

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 80к2 Карта всех событий

Главархив Москвы рассказал горожанам, как записаться в читальный зал и какие документы там можно найти. Для того чтобы поработать с официальными бумагами или личными материалами знаменитых москвичей, не нужна столичная регистрация.

В частности, в Главархиве находятся около 20 миллионов дел, в каждом из них хранится значительное число документов. В ведомстве есть три читальных зала с разной специализацией.

Желающие могут записаться в них. Для этого нужно прийти в Главархив с паспортом. При оформлении посетители напишут заявление и заполнят анкету.

В читальных залах можно ознакомиться с описями дел и подавать заявки на выдачу архивных материалов как в бумажном, так и в оцифрованном виде.

В прошлом году открылся новый зал научно-справочной библиотеки. Его преимущество заключается в том, что посетители могут сами находить некоторые справочные издания.

После масштабной реконструкции все читальные залы стали удобнее и современнее. Число рабочих мест увеличилось в два раза, появились новая мебель и компьютеры, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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