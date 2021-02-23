«Соскучился?»: экс-супруг Полины Гагариной опубликовал ее пикантное фото

Полина Гагарина развелась с мужем в конце прошлого года / Фото: instagram.com/gagara1987

Бывший муж певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков на своей странице в социальной сети Instagram разместил откровенное фото артистки. На фото она позирует без одежды.

Исхаков таким образом пытается завлечь новых клиентов на свои курсы фотографии. Он запустил этот проект, обещая желающим научить всем тонкостям профессии. Чтобы подтвердить свою «квалификацию», экс-муж Гагариной разместил ее черно-белое фото из личного архива. На нем певица запечатлена совсем без одежды, но все интимные части тела надежно прикрыты полотенцем. Еще одно надето на голову артистки, а над губами она держит палец с нарисованными там усами.

Пользователи оценили методы Исхакова, отмечая привлекательность Гагариной и способность фотографа реализовывать интересные творческие идеи. Но нашлись и те, кто посчитал неуместным публиковать пикантный снимок бывшей жены без ее согласия. Также некоторые отметили, что Исхаков все еще не может забыть Гагарину, поэтому разместил это фото.

«Соскучился?»; «Полина хороша»; «Полина не против, что публикуете ее фото?»; «Полина — красотка», — написали фолловеры.

Напомним, 28 декабря 2020 года Гагарина и Исхаков официально развелись. Они были женаты шесть лет, в браке у них родилась дочь Мия. От предыдущего союза у артистки также есть сын Андрей.

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