Состояние Илона Маска упало за сутки на 15 миллиардов долларов

Фото: NASA / Aubrey Gemignani

Состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска упало за минувшие сутки на 15 миллиардов долларов из-за обвалов акций Tesla. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщило агентство «Блумберг» со ссылкой на данные торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Известно, что состояние Маска упало на 15,2 миллиарда долларов и теперь оценивается в 183 миллиарда долларов.

Таким образом, Маск занял вторую строчку в списке богатейших людей мира. Первое место досталось основателю Amazon Джеффу Безосу. Его состояние оценивается в 183 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.

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