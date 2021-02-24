Эксперт заявил, что покинувшие «Северный поток — 2» компании легко заменят

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Проект «Северный поток — 2» покинули 18 европейских компаний, которые будет легко заменить. Об этом «Экономике сегодня» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Уточняется, что организации оставили этот проект из-за угрозы санкций со стороны Запада. В их числе немецкие Munich Re Syndicate Ltd и Bilfinger SE, швейцарская Zurich Insurance Group и французская Axa Group.

— На Западе есть правовая база, которая позволяет ввести санкции против любого участвующего в проекте бизнеса. США — сильный противник, способный легко поменять правила игры, хотя сейчас политика Джо Байдена и далека от каких-то решительных действий. Для европейских партнеров риски сохраняются даже при условии неких договоренностей с Соединенными Штатами, — пояснил Станислав Митрахович.

Он добавил, что для дальнейшего развития «Северного потока — 2» можно найти новые компании, которые будут заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. По мнению эксперта, немецкие бизнесмены подстраховывают себя от возможных рисков, поэтому было очевидно, что они будут постепенно выходить из проекта. Тем не менее факт того, что на кону стоят большие суммы и стратегическая значимость фактически для всего Евросоюза, означает, что проект привлекателен для ряда компаний. Поэтому выход ряда зарубежных организаций несущественно повлияет на сроки достройки газопровода, отметил Станислав Митрахович.

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