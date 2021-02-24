«Три дня пролежал мертвым»: стали известны подробности смерти актера Писаренко
Актер Дмитрий Писаренко, о смерти которого стало известно 24 февраля, как минимум три дня пролежал мертвым в постели, прежде чем его нашли полицейские.
Актер несколько дней не выходил на связь, и его племенник отправился навестить артиста. Дверь родственнику никто не открыл, поэтому тот вызвал полицию.
Тело актера нашли в постели.
— Давность наступления смерти — не менее трех суток, — сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Предварительно установлено, что смерть Дмитрия Писаренко не носит криминальный характер. Племянник актера сообщил, что тот страдал хроническим панкреатитом и давно не выходил из дома.
Тело актера Дмитрия Писаренко было найдено в его московской квартире в среду, 24 февраля.
Дмитрий Писаренко известен отечественным зрителям по таким картинам, как «Ревизор», «Золото», «Царь Иван Грозный», «Умирает душа», «Дело Сухово-Кобылина» и многим другим.
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