«Три дня пролежал мертвым»: стали известны подробности смерти актера Писаренко

Фото: Михайло Ломоносов, 1984 год

Актер Дмитрий Писаренко, о смерти которого стало известно 24 февраля, как минимум три дня пролежал мертвым в постели, прежде чем его нашли полицейские.

Актер несколько дней не выходил на связь, и его племенник отправился навестить артиста. Дверь родственнику никто не открыл, поэтому тот вызвал полицию.

Тело актера нашли в постели.

— Давность наступления смерти — не менее трех суток, — сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предварительно установлено, что смерть Дмитрия Писаренко не носит криминальный характер. Племянник актера сообщил, что тот страдал хроническим панкреатитом и давно не выходил из дома.

Тело актера Дмитрия Писаренко было найдено в его московской квартире в среду, 24 февраля.

Дмитрий Писаренко известен отечественным зрителям по таким картинам, как «Ревизор», «Золото», «Царь Иван Грозный», «Умирает душа», «Дело Сухово-Кобылина» и многим другим.

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