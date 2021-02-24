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«Красивый и с мягким сердцем»: Валерий Баринов рассказал, каким был Дмитрий Писаренко
Фото: «Оленья охота», 1981 год

«Красивый и с мягким сердцем»: Валерий Баринов рассказал, каким был Дмитрий Писаренко

Анастасия Чанцева

Культура

Народный артист РФ Валерий Баринов рассказал, каким запомнил актера Дмитрия Писаренко.

— Это был хороший, добрый человек. Он человек был талантливый. Он обладал такой романтической внешностью. Казалось, что у него будет большая карьера в кино и театре, — рассказал Баринов.

Актер подчеркнул, что смерть Дмитрия Писаренко сродни потере родного человека, потому что они вместе учились у Виктора Коршунова в Щепкинском училище, где все были большой дружной семьей.

— Он был очень красивый, черноволосый, голубые глаза в сочетании с мягким сердцем, — вспомнил Баринов.

Напомним, актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в московской квартире 24 февраля, позднее вдова актера назвала причину смерти, передает Пятый канал.

Читайте также: «Несчастный Димка»: Валерий Баринов поделился воспоминаниями об актере Дмитрии Писаренко

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