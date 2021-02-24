Глава немецкой Wintershall Dea заявил о необходимости «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Глава крупнейшей немецкой газово-нефтяной компании Wintershall Dea Марио Мерен выразил надежду на завершение строительства «Северного потока — 2».

— Начну с санкций. Поддержка проекта не является предметом санкций со стороны администрации США. Что касается будущих санкций, то я не буду спекулировать на эту тему, — сказал Мерен во время пресс-конференции, комментируя вопрос о ситуации вокруг «Северного потока —2».

Он выразил надежду, что прокладка газопровода будет завершена и его введут в строй, чтобы обеспечить надежные и конкурентные поставки газа в Европу.

— Мы понимаем, что наша добыча в Европе снижается, нам все в больших объемах необходим импорт газа, иначе мы столкнемся с дефицитом поставок, — добавил он.

«Северный поток —2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступает Америка, продвигающая в страны Евросоюза свой сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые страны Европы, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что США внесли в список санкций трубоукладчик «Северного потока — 2».

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