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Курсы доллара и евро снизились на открытии торгов Мосбиржи
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курсы доллара и евро снизились на открытии торгов Мосбиржи

Виктория Родимкина

Экономика

Курсы доллара и евро начали снижаться на открытии торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торгов на утро четверга, 25 февраля.

Так, на 10 утра по московскому времени курс доллара снижался на 0,21 процента, он составлял 73,39 рубля. Курс евро снижался на 0,14 процента — до 89,32 рубля.

Индекс Московской биржи на открытии торгов рос на 0,79 процента, индекс РТС — на 1,1 процента.

Ранее МИД РФ предложил ослабить зависимость России от доллара.

Читайте также: Внешнее влияние. Рост стоимости товаров напрямую связан с зарубежными поставщиками

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