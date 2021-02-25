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Около 8 тысяч предприятий туриндустрии в Турции получили сертификат безопасности
Фото: pexels.com / Engin Akyurt

Около 8 тысяч предприятий туриндустрии в Турции получили сертификат безопасности

Кирилл Николаев

Туризм

Турецкие власти выдали 7800 предприятиям туристической индустрии сертификат безопасности по коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Он напомнил, что Министерство культуры и туризма Турции запустило программы по сертификации здорового туризма. Она включает широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, состояния здоровья сотрудников учреждений туризма и гостей страны.

По данным Министерства культуры и туризма Турции, в 2020 году страну посетили 15,96 миллиона иностранных туристов. Это на 69 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает РИА Новости.

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