Число летальных исходов от коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона

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Число умерших от коронавирусной инфекции в мире превысило 2,5 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что число летальных исходов от коронавируса в мире достигло 2 500 770. Наибольшее количество смертей от коронавирусной инфекции выявлено в США — более 506 тысяч.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заболевания по всему миру превышает 112,6 миллиона.

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