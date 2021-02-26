Депутаты Госдумы обсудят роль школьных музеев в развитии учеников

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

В столичном Музее Победы в пятницу, 26 февраля, пройдет круглый стол Комитета Государственной думы по образованию и науке на тему «Школьный музей в современном образовательном пространстве».

Заседание состоится в режиме видеоконференции и в очном формате на базе экспозиции «Школьный музей Победы». Его участники обсудят различные аспекты деятельности школьных музеев и их роль в воспитании и развитии учащихся.

Также на обсуждение будут вынесены вопросы применения современных цифровых технологий в экспозициях и выставках.

Участие в заседании примут члены Комитета Госдумы по образованию и науке, представители министерств и ведомств, педагоги общеобразовательных организаций, преподаватели вузов, научные сотрудники Российской академии образования, победители всероссийского конкурса школьных музеев.

В частности, руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко расскажет, как долгосрочная программа «Школьный Музей Победы» формирует воспитательную среду.

Трансляция заседания будет доступна на YouTube-канале Музея Победы, начало в 15:00.

Ранее в Музее Победы запустили новый образовательный проект для школьников.

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