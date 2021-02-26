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Движение трамваев на Чистопрудном бульваре восстановлено
Фото: Михаил Терещенко / АГН «Москва»

Движение трамваев на Чистопрудном бульваре восстановлено

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, Чистопрудный бульвар Карта всех событий

Движение ряда трамваев на Чистопрудном бульваре восстановлено. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что маршруты трамваев № А, 3, 39 временно задерживались по техническим причинам.

Кроме того, ряд электричек задерживается на участке Тверь — Москва от 7 до 45 минут. Пассажиров призвали внимательно следить за объявлениями на станциях и в поездах.

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