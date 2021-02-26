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Президент Азербайджана оценил ситуацию в Армении
Фото: president.az /Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики

Президент Азербайджана оценил ситуацию в Армении

Виктория Родимкина

В мире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ситуация в Армении является ее внутренним делом, в произошедшем виновато как прежнее, так и нынешнее руководство республики.

События в Ереване, по словам Алиева, подрывают армянскую государственность, сообщает РИА Новости.

— Эти события показывают, что Армения находится сегодня в такой тяжелой ситуации, что те процессы, которые идут там, подрывают армянскую государственность, и в этом виноваты прежнее и нынешнее руководство Армении, — сказал Ильхам Алиев.

Напомним, что действующий президент Армении по предложению премьера Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который поставил под сомнение слова главы кабмина о комплексах «Искандер». После этого Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера и правительства страны. Пашинян в ответ на это освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. После этого в городе прошли протесты оппозиционно настроенного населения.

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