Президент Азербайджана оценил ситуацию в Армении

Фото: president.az /Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ситуация в Армении является ее внутренним делом, в произошедшем виновато как прежнее, так и нынешнее руководство республики.

События в Ереване, по словам Алиева, подрывают армянскую государственность, сообщает РИА Новости.

— Эти события показывают, что Армения находится сегодня в такой тяжелой ситуации, что те процессы, которые идут там, подрывают армянскую государственность, и в этом виноваты прежнее и нынешнее руководство Армении, — сказал Ильхам Алиев.

Напомним, что действующий президент Армении по предложению премьера Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который поставил под сомнение слова главы кабмина о комплексах «Искандер». После этого Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера и правительства страны. Пашинян в ответ на это освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. После этого в городе прошли протесты оппозиционно настроенного населения.

Читайте также: Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили ситуацию в Армении