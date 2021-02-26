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Еще 2423 человека вылечились от COVID-19 в Москве за последние сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Еще 2423 человека вылечились от COVID-19 в Москве за последние сутки

Анастасия Волоснова

Город

За последние суткив Москве от COVID-19 вылечили еще 2423 человека. Об этом рассказали в Telegram-канале оперативного штаба.

Уточняется, что общее число выздоровевших увеличилось до 893 871 человека.

Еще 2423 человека вылечились от COVID-19 в Москве за последние суткиФото: Оперштаб

За минувшие 24 часа зафиксировали 1336 новых случаев COVID-19, госпитализированы в больницу 788 человек с коронавирусом, скончались 44 пациента.

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