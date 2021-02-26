Врио Мордовии Здунов сообщил об отставке регионального правительства
Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Здунов объявил об отставке регионального правительства. Об этом говорится на официальной странице региона в социальной сети «ВКонтакте».
Местные СМИ сообщали, что Здунов подписал соответствующее постановление на сессии госсобрания.
Причиной отставки Здунов назвал неудовлетворительную работу правительства. В регионе Здунов работал 100 дней.
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