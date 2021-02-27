Владимир Путин поздравил военных с Днем сил специальных операций
Президент России Владимир Путин поздравил военных и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства поблагодарил военнослужащих за безупречную службу, неизменную верность ратному долгу и присяге. Кроме того, он добавил, что создание Сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, в частности, на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы.
По его словам, теперь у РФ есть уникальные возможности для решения задач особой значимости и сложности. На данный момент они находятся в боевой готовности, заключил Владимир Путин.
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