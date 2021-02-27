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Президент Армении не утвердил отставку начальника Генштаба
Фото: Youtube /RTД на Русском

Президент Армении не утвердил отставку начальника Генштаба

Юлия Ямпольская

В мире

Президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генерального штаба ВС Оника Гаспаряна. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

Уточняется, что Саркисян не поддержал никакую политическую силу и принял решения, руководствуясь только национальными интересами. Согласно заявлению, ВС должны оставаться нейтральными в вопросах, которые касаются политики.

— Решение проблем кадрового состава армии является приоритетным, им нельзя пренебрегать ни в коем случае, — говорится в сообщении.

Глава государства считает, что настоящая ситуация беспрецедентна и требует системных и комплексных решений. Ее нельзя и решить путем частой смены персонала без учета ситуации в Армении, передает РИА Новости.

Напомним, что действующий президент Армении по предложению премьера Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который поставил под сомнение слова главы кабмина о комплексах «Искандер». После этого Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера и правительства страны. Пашинян в ответ на это освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

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