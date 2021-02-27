Сумишевский опубликовал фото с женой, сделанное в день рождения сына

Фото: instagram.com/yaroslav_sumishevskiy

Певец Ярослав Сумишевский тяжело переносит гибель супруги Натальи. Артист решил поделиться в соцсети фотографией своего сына Мирослава.

На снимке, который певец опубликовал в своем сторис в Instagram, его жена нежно держит на руках их сына во время крестин.

Фото: Instagram / Ярослав Сумишевский

Ранее сообщалось, что жена Сумишевского скончалась в одной из больниц Красноярска. Туда ее доставили на вертолете после ДТП в 160 километрах от города.

Напомним, Сумишевский и его супруга попали в ДТП под Красноярском 29 января. Певец ехал на концерт в село Солгон Ужурского района. За рулем авто находился глава регионального союза десантников Александр Гуляков, организовавший выступление артиста и решивший его подвезти. В определенный момент Гуляков выехал на встречную полосу, что и привело к происшествию. Он погиб, а жена Сумишевского была госпитализирована в тяжелом состоянии.

2 и 3 февраля Сумишевский рассказывал поклонникам, что состояние Натальи остается тяжелым, но они не теряют надежды на выздоровление. Однако спасти супругу певца врачам так и не удалось.

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