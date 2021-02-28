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Юрист назвал россиянам запрещенные темы для разговора с банком
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Юрист назвал россиянам запрещенные темы для разговора с банком

Юлия Курганова

Общество

Советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов назвал россиянам темы для разговоров с банком, которые запрещены.

Он отметил, что сейчас поступает много звонков от якобы службы безопасности банка. В основном такие звонки делают мошенники, поэтому нельзя говорить им пин-коды от банковских карт, пароли от интернет-банка и коды подтверждения, которые присылает банк.

В случае таких звонков эксперт порекомендовал положить трубку и перезвонить в банк по проверенному номеру. Он отметил, что при бдительности этот тип мошенничества не представляет угрозу, так как банки никогда не запрашивают указанные сведения.

При этом юрист предупредил, что мошеннические звонки могут поступать с номеров, которые определяются как телефон банка.

Также Константинов напомнил, что все чаще встречаются случаи несанкционированного перевыпуска сим-карт. Это позволяет мошенникам подтверждать банковские операции от имени жертвы. В таком случае юрист посоветовал иметь отдельный банковский счет или вклад, к которому не будет доступа банковской карты или мобильного банка, сообщает агентство «Прайм».

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