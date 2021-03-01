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Движение на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях восстановлено
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Движение на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях восстановлено

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, Рижский вокзал Карта всех событий

Движение на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях осуществляется на всем протяжении. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что возможны оперативные корректировки расписания. Пассажиров призвали быть внимательнее и следить за объявлениями.

Ранее сообщалось, что электропоезда Рижского направления следовали с пассажирами от и до Рижского вокзала и станции Дмитровской, а поезда Курского направления — от и до Курского вокзала.

Читайте также: График ряда электричек Большого кольца МЖД изменится 4–24 марта

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