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Станцию «Мичуринский проспект» БКЛ метро украсят китайские орнаменты
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Станцию «Мичуринский проспект» БКЛ метро украсят китайские орнаменты

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Мичуринский проспект Карта всех событий

Станцию «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена украсят китайские орнаменты. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что она находится на пересечении улицы Удальцова и одноименного проспекта, где преобладает загруженность дорог и обилие подземных коммуникаций. Эстетика павильонов минималистична: здесь преобладают прямые линии и геометрические формы.

Кроме того, отделку фасадов выполнят из металлических панелей в сочетании с витражными конструкциями.

Ранее сообщалось, что монолитные конструкции станции «Мичуринский проспект» БКЛ метро готовы на 83 процента.

Читайте также: Реконструкция станций Каховской линии метрополитена проходит по графику

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