Станцию «Мичуринский проспект» БКЛ метро украсят китайские орнаменты

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Мичуринский проспект Карта всех событий

Станцию «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена украсят китайские орнаменты. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что она находится на пересечении улицы Удальцова и одноименного проспекта, где преобладает загруженность дорог и обилие подземных коммуникаций. Эстетика павильонов минималистична: здесь преобладают прямые линии и геометрические формы.

Кроме того, отделку фасадов выполнят из металлических панелей в сочетании с витражными конструкциями.

Ранее сообщалось, что монолитные конструкции станции «Мичуринский проспект» БКЛ метро готовы на 83 процента.

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