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ВОЗ: Вторая волна пандемии не закончилась
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

ВОЗ: Вторая волна пандемии не закончилась

Анастасия Чанцева

Здоровье

Вторая волна пандемии коронавируса не закончилась. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

— Вторая волна не закончилась. Хотя она хорошо идет на спад, но в некоторых странах мы видим снова подъем, даже еще не достигнуты эпидемиологические уровни первой волны. Так что надо быть очень осторожными, — заявила Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что в большинстве стран у людей еще нет «достаточного иммунитета». В ВОЗ порекомендовали соблюдать меры безопасности, социальной дистанции, носить маски и перчатки. Вуйнович подчеркнула, что, переходя от человека к человеку, коронавирус может мутировать, поэтому важно не давать ему возможности адаптироваться.

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