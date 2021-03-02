Более 2,6 тысячи человек выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Больницы Санкт-Петербурга выписали за прошедшие сутки 2659 человек, выздоровевших от COVID-19. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

При этом за минувшие 24 часа в Северной столице у 937 человек подтвердилось заболевание новой инфекцией, а 49 человек скончались от осложнений болезни. Всего с начала пандемии в Петербурге заболели COVID-19 более 369 тысяч человек. Из этого числа выздоровели свыше 302 тысяч, а более 11 тысяч – умерли.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее стало известно, что треть заявок на вакцинацию от коронавируса петербуржцы подали с помощью единой региональной службы 122. Помимо этого, операторы разъясняли звонившим информацию о выездах за рубеж, карантине и самоизоляции, а также ответили на другие вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией.

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