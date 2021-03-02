Лавров раскритиковал идею введения «ковидных паспортов» в в ЕС

Фото: МИД РФ

Идея о введении COVID-паспортов в Евросоюзе противоречит правилу добровольной вакцинации. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник, 2 марта.

По его словам, эту идею неоднозначно воспринимают в европейских странах.

— И многие высказывают следующее соображение: получается, что эта задумка противоречит правилам бюрократии, потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация — дело добровольное, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева отметила, что вопрос введения «ковидных паспортов» требует более детальной проработки на международном уровне.

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