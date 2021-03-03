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Загорелось здание на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Загорелось здание на юге Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Автозаводская улица, 23с310 Карта всех событий

Здание загорелось на юге столицы. Об этом сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы» в среду, 3 марта, источник в городских экстренных службах.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Автозаводская, 23 строение 310. Горит второй этаж здания, оно на реконструкции.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Информации о пострадавших пока не поступала. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире в Новой Москве. Уточняется, что пожар произошел по адресу улица Саларьевская, дом 14, корпус 3. Стало известно, что горели личные вещи и мебель на площади 10 квадратных метров.

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