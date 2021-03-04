Верховный суд предупредил об ответственности за неполную уплату алиментов

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Верховный суд России пояснил, что административная ответственность распространяется и на тех алиментщиков, которые выплачивают средства на содержание детей или нетрудоспособных родителей в неполном объеме. Об этом говорится в разработанном постановлении пленума «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», которое вынесено на рассмотрение суда в четверг, 4 марта.

Уточняется, что умышленная выплата в меньшем, чем это предусмотрено судебным актом или соглашением об уплате алиментов, размере является нарушением.

Пленум разъяснил, что административная ответственность не распространяется на плательщиков алиментов, задолжавших выплаты по уважительным причинам, к которым относятся болезнь, невыплата зарплаты работодателем, банковская задержка или призыв в армию.

Помимо этого, уважительной может стать другая причина, которая будет признана таковой судом, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на начало 2021 года судебные приставы запретили выезжать из России около 539 тысячам алиментщиков. Их общий долг составляет свыше 115,5 миллиарда рублей.

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