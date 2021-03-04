В Склифе рассказали о состоянии жены Павла Мамаева

Фото: instagram/alana_mamaeva

Супругу футболиста Павла Мамаева Алану, которую накануне госпитализировали в Центр отравлений НИИ скорой помощи имени Склифосовского, уже выписали из медучреждения. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в справочной службе клиники.

— Мамаеву уже выписали, ей уже лучше. Ее сегодня забрали родственники, — проинформировали в медучреждении.

Ранее стало известно о том, что супруга футболиста клуба «Ростов» Павла Мамаева Алана попала в Центр отравлений НИИ скорой помощи имени Склифосовского в состоянии средней тяжести. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Мамаева была доставлена в столичное медучреждение из-за отравления таблетками. В настоящее время правоохранители ведут расследование.

Фото: instagram.com/alana_mamaeva

За день до этого супруга спортсмена на своей странице в социальной сети Instagram жаловалась на очередную измену Павла. По словам женщины, у ее супруга была связь на стороне в Испании.

Напомним, Павел и Алана Мамаевы поженились в 2013 году, у супругов растет дочь Алиса.

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