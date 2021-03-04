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Движение в Гагаринском тоннеле после ДТП восстановлено
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Движение в Гагаринском тоннеле после ДТП восстановлено

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Гагаринский тоннель Карта всех событий

Движение по внутренней стороне Гагаринского тоннеля после дорожно-транспортного происшествия восстановлено. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Напомним, в тоннеле произошло столкновение грузовой машины и легкового автомобиля. Движение было перекрыто в сторону Московской области.

Движение в Гагаринском тоннеле после ДТП восстановленоФото: @DtOperativno

Ранее на Профсоюзной улице в районе дома 14 произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Из-за ДТП были перекрыты две полосы в сторону области.

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