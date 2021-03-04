Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Расписание поездов МЦД-1 и Савеловского направления МЖД скорректируют для восстановления графика
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Расписание поездов МЦД-1 и Савеловского направления МЖД скорректируют для восстановления графика

Татьяна Плотникова

Транспорт

В расписание пригородных поездов МЦД-1 и Савеловского направления Московской железной дороги будут внесены оперативные корректировки. Об этом в четверг, 4 марта, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Как пояснили в ведомстве, данная мера будет предпринята с целью восстановления графика движения поездов после инцидента с электричкой.

Ранее сообщалось, что несколько поездов следуют с увеличенным интервалом на МЦД-1 и Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону Лобни из-за незапланированной остановки пригородного поезда. Для отбуксировки электрички был направлен вспомогательный локомотив.

К настоящему времени локомотив отбуксировал остановившуюся электричку. Другие поезда продолжили движение.

Пассажиров просят следить за объявлениями — в расписание будут внесены оперативные корректировки для восстановления графика, сообщается в официальном Telegram-канале дептранса Москвы.

Читайте также: Автобусные маршруты изменятся в Москве из-за ремонта остановки «МЦД Окружная»

изменения в расписании электричекСавеловское направление МЖДМЦД-1
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Стрельба из лука для легкого поражения транквилизаторами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Людк, а Людк, гляди-ка, у нас еще не все так плохо

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Николас Коро
Николас Коро

Полностью уйти в онлайн невозможно

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Дешевле, лучше и доступнее: подумайте об отдыхе заранее

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Все мнения
О проекте