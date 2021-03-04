Расписание поездов МЦД-1 и Савеловского направления МЖД скорректируют для восстановления графика

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В расписание пригородных поездов МЦД-1 и Савеловского направления Московской железной дороги будут внесены оперативные корректировки. Об этом в четверг, 4 марта, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Как пояснили в ведомстве, данная мера будет предпринята с целью восстановления графика движения поездов после инцидента с электричкой.

Ранее сообщалось, что несколько поездов следуют с увеличенным интервалом на МЦД-1 и Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону Лобни из-за незапланированной остановки пригородного поезда. Для отбуксировки электрички был направлен вспомогательный локомотив.

К настоящему времени локомотив отбуксировал остановившуюся электричку. Другие поезда продолжили движение.

Пассажиров просят следить за объявлениями — в расписание будут внесены оперативные корректировки для восстановления графика, сообщается в официальном Telegram-канале дептранса Москвы.

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