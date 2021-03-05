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За сутки в Москве выявили 1757 новых пациентов с коронавирусом
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За сутки в Москве выявили 1757 новых пациентов с коронавирусом

Анастасия Колоскова

Общество

Еще 1757 новых пациентов с коронавирусом выявили в столице за последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в пятницу, 5 марта.

Москва остается лидером по числу новых случаев COVID-19. На втором и третьем месте расположились Санкт-Петербург и Московская область, где выявили 983 и 750 новых пациентов соответственно.

Всего за минувшие 24 часа в 85 регионах России зафиксировали 11 024 новых случая коронавируса. За сутки в стране скончались 462 пациента с COVID-19 и вылечились 15 464 человека.

Ранее главный врач Клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко рассказал, что эпидемическая ситуация с коронавирусом в столице улучшилась, но «расслабляться пока рано».

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