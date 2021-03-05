Следователи возбудил почти 60 уголовных дел по фейкам о коронавирусе в 2020 году

Фото: Пресс-центр МВД России

Следственный комитет (СК) возбудил 58 уголовных дел по фейкам о коронавирусе в 2020 году. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин в пятницу, 5 марта.

По его словам, в рамках предотвращения массового распространения ложных сведений о пандемии и борьбе с коронавирусом была проведена глобальная работа.

— Пришлось возбудить 58 уголовных дел о таких фактах, по 31 расследование завершено, — заявил Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства.

Он напомним, что в 2020 году в Следственном комитете был сформирован отдел, занимающийся нарушениями санитарно-эпидемиологических правил, передает РИА Новости.

Ранее Александр Бастрыкин дал поручение «врываться» подчиненным в интернет и бороться там с преступностью.

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