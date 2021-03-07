Водителей призвали быть внимательнее на дорогах из-за метели в столице

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Московских автолюбителей призвали быть внимательнее на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в Telegram.

Отмечается, что в Москве идет сильный снег. Синоптики предупредили, что за сутки в городе может выпасть четверть месячной нормы осадков.

— Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, — подчеркнули в ведомстве.

По словам синоптиков, 7 марта в столице ожидаются сложные погодные условия, облачность и метель. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Из-за метели видимость в городе может ухудшиться до 500 метров.

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