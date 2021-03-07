Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Водителей призвали быть внимательнее на дорогах из-за метели в столице
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Водителей призвали быть внимательнее на дорогах из-за метели в столице

Василий Плиткин

Город

Московских автолюбителей призвали быть внимательнее на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в Telegram.

Отмечается, что в Москве идет сильный снег. Синоптики предупредили, что за сутки в городе может выпасть четверть месячной нормы осадков.

— Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, — подчеркнули в ведомстве.

По словам синоптиков, 7 марта в столице ожидаются сложные погодные условия, облачность и метель. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Из-за метели видимость в городе может ухудшиться до 500 метров.

Читайте также: «Циклонический паук»: синоптик назвал самые холодные дни предстоящей недели

Москваметельснегопад
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте