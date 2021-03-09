Делегация Украины попыталась удалить представителей Крыма с совещания ОБСЕ

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Представитель официальной делегации Украины в ходе онлайн-совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе попытался добиться удаления представителей украинской общины Крыма. Об этом в понедельник, 8 марта, рассказала глава общины Анастасия Гридчина.

Как уточнила Гридчина, после ее выступления о журналистике в Крыму представитель украинской делегации заявил, что она и главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская представляют «оккупированную территорию». На этом основании в делегации Украины потребовали удалить крымчан из виртуального пространства на площадке ОБСЕ.

С критикой и осуждением в адрес крымчан выступили также представители США, Великобритании, Канады, а также ряда стран Евросоюза, заявила Гридчина.

Она также рассказала об угрозах, поступающих в ее адрес как руководителя первого в Крыму украиноязычного информационного агентства «Крым сегодня», от пользователей с территории Украины.

Гридчина предложила предоставить «достоверную картину ситуации» в Крыму представителям западных средств массовой информации, получающих искаженную информацию, сообщает РИА Новости.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко заявил о «сильном ударе» по России. По его словам, таковым стало закрытие в стране оппозиционных телеканалов.

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