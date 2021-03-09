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Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 марта
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 марта

Татьяна Плотникова

Город

Во вторник, 9 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами возможна гололедица.

Температура воздуха в Москве составит девять-одиннадцать градусов ниже нуля. В ночь на 10 марта синоптики допускают до 21 градуса мороза.

Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее стало известно, что за выходные 6-7 марта в столичном регионе выпала почти четверть месячной нормы осадков.

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