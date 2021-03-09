Движение трамваев восстановили на юго-западе Москвы

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Кржижановского Карта всех событий

Движение трамваев на юго-западе Москвы восстановлено. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Трамваи № 26, 39 и 47 задерживались на пересечении улиц Вавилова и Кржижановского по техническим причинам. Маршруты были временно изменены.

Ранее сообщалось, что в столице специалисты продолжают работы по уборке снега с улиц и дворовых территорий. Отмечается, что за минувшие сутки в городе из-за обильных осадков прирост снега составил до трех сантиметров.

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